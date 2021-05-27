أخبار عاجلة

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي" -
"التويجري": إعلان تاريخي من مكة.. سلام لأفغانستان يحقق الأمن ويحقن الدماء -
‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري -
"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن : عودة الأندية الرياضية وصالات الافراح والسماح بالاراجيل

Print
الاردن : عودة الأندية الرياضية وصالات الافراح والسماح بالاراجيل الاردن : عودة الأندية الرياضية وصالات الافراح والسماح بالاراجيل

جى بي سي نيوز :- قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في 1 حزيران والثانية 1 من تموز والثالثة في 1 أيلول.

وأضافت العلي، في مؤتمر صحفي، عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستتضمن فتح قطاعات لم يسمح لها سابقا، تشمل هذه الأنشطة الرياضة و5 أنشطة المراكز والأكاديميات واللياقة والبلياردو والمسابح العامة والداخلية.

وزادت المرحلة الأولى تتضمن التدريب والتعليم التقني والمهني، والمراكز الثقافية، والأندية الصحية، والترفيه والتي تتضمن السينما وألعاب الكهرباء ومدن الألعاب، السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات اعتمادا من 15 حزيران.

وعن الشروط الفتح، قالت إن تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى، وكذلك استقبال رواد قد تم تطعيمهم ومر على ذلك 21 يوما.

كما أكدت أن عمل تلك المنشآت بما لا يزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وكذلك سيستمر العمل بها حتى الأول من أيلول.

اما المرحلة الثانية، وفق العلي، تبدأ في الأول من تموز، لتأخذ عدد من الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ.

وأضافت، أن “المرحلة الثانية تتضمن تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والواحدة صباحا للأفراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصربحا للحركة، وستعود المؤسسات الحكومية بالعمل بسعة 100%، وكما سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل المثلث الذهبي، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة 100% شريطة وصول التطعيم إلى الهدف، وعلى المنشآت الالتزام بالبرتوكولات، واشتراطات لدخول الأفراد بعد إجراء فحص يسبقه بـ72 ساعة، أو بعد تلقي المطعوم 21 يوما”.

ولفتت إلى “السماح بالتعليم الوجاهي في كليات التعليم العالي، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل 100% وفتح الملاعب للجمهور بطاقة 30%، والسماح بعمل صالات الافراح بحدود 30% وبحد أقصى 100 شخص”.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : شاهد رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري نائبا في المجلس

بالفيديو : شاهد رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري نائبا في المجلس

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الضمور يترأس الاجتماع الثاني لمحور تمكين الخدمات الاجتماعية

الضمور يترأس الاجتماع الثاني لمحور تمكين الخدمات الاجتماعية