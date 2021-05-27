الاردن : عودة الأندية الرياضية وصالات الافراح والسماح بالاراجيل

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جى بي سي نيوز :- قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في 1 حزيران والثانية 1 من تموز والثالثة في 1 أيلول.

وأضافت العلي، في مؤتمر صحفي، عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستتضمن فتح قطاعات لم يسمح لها سابقا، تشمل هذه الأنشطة الرياضة و5 أنشطة المراكز والأكاديميات واللياقة والبلياردو والمسابح العامة والداخلية.

وزادت المرحلة الأولى تتضمن التدريب والتعليم التقني والمهني، والمراكز الثقافية، والأندية الصحية، والترفيه والتي تتضمن السينما وألعاب الكهرباء ومدن الألعاب، السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات اعتمادا من 15 حزيران.

وعن الشروط الفتح، قالت إن تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى، وكذلك استقبال رواد قد تم تطعيمهم ومر على ذلك 21 يوما.

كما أكدت أن عمل تلك المنشآت بما لا يزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وكذلك سيستمر العمل بها حتى الأول من أيلول.

اما المرحلة الثانية، وفق العلي، تبدأ في الأول من تموز، لتأخذ عدد من الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ.

وأضافت، أن “المرحلة الثانية تتضمن تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والواحدة صباحا للأفراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصربحا للحركة، وستعود المؤسسات الحكومية بالعمل بسعة 100%، وكما سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل المثلث الذهبي، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة 100% شريطة وصول التطعيم إلى الهدف، وعلى المنشآت الالتزام بالبرتوكولات، واشتراطات لدخول الأفراد بعد إجراء فحص يسبقه بـ72 ساعة، أو بعد تلقي المطعوم 21 يوما”.

ولفتت إلى “السماح بالتعليم الوجاهي في كليات التعليم العالي، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل 100% وفتح الملاعب للجمهور بطاقة 30%، والسماح بعمل صالات الافراح بحدود 30% وبحد أقصى 100 شخص”.