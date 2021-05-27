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البحرين.. تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية

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البحرين.. تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية البحرين.. تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية
تنتهي في 31 ديسمبر القادم ودون احتساب رسوم أو زيادة في القسط أو سعر الفائدة

البحرين.. تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل؛ لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وأشار البنك إلى أن التأجيل يتم من دون احتساب رسوم، أو زيادة في مبلغ القسط، أو زيادة في سعر الفائدة والربح، على أن يتم احتساب الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وقال محافظ المصرف، رشيد المعراج "هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفى للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة ". بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

ونوه بأن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة، بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وحافظ على مسار نموها المستدام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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