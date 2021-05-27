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"الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة

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"الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة "الطريقي": تطوير المناهج والخطط الدراسية تتفق مع متطلبات المرحلة
أكد أن التقويم الدراسي تضمن الاستثمار الأمثل للعام والموارد التعليمية

أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي أن تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات المرحلة وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف الدكتور الطريقي أن ذلك من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم، كما أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين لتحقيق تطوير حقيقي وعميق لمنظومة التعليم.

ونوه الطريفي بإعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأربعاء التحديثات الجديدة على التقويم الدراسي والخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل 1443هـ متضمنة عدداً من التغييرات والتحسينات التي تعتبر تاريخية للوزارة، حيث شملت جوانب عدة.

وبهذه المناسبة رفع الطريفي باسمه ونيابة عن منسوبي إدارته الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم نظير ما يقدم من عناية واهتمام للتعليم ومخرجاته وتطوير نظام التعليم بشكل عام.مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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