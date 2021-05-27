استشاري يحذر من نقص فيتامين D بين السعوديين: "دراسة جدة" كانت مفاجأة غير سعيدة

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قال: مؤشر غير صحي والمشروبات الغازية والكافيين والمعسل والتدخين من مسبباته

حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء حسين، من ارتفاع نسبة نقص فيتامين D بين السعوديين، وقال إنه مؤشر غير صحي.

وبين الدكتور "حسين" أن عدة دراسات أجريت في المملكة عززت ذلك، ولكن الدراسة التي أجريت في مدينة جدة ونشرت في المجلة الطبية السعودية كانت بمثابة مفاجأة غير سعيدة، عندما كشفت عن أن نسبة نقص فيتامين D بين السعوديين قد وصلت إلى أكثر من 95%.

محاربة البكتيريا والفيروسات

وقال الدكتور "حسين"، إن فيتامين D يعد من الفيتامينات التي لها دور مهم في تقوية مناعة الجسم، مما يحمي من الإصابة بالأمراض ومحاربة البكتيريا والفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجسم، فضلًا على أن فيتامين D مهم إلى توازن المعادن داخل الجسم ومنها الفوسفور والكالسيوم، إذ يساعد على تعزيز صحة العظام والحماية من الأمراض، ونقصه يعد من المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم، ومن الأسباب التي تؤدي إلى نقص فيتامين D المشروبات الغازية والتدخين والمعسل والإكثار من الشاي والقهوة.

علاقة قوية بالهشاشة

وبين أن هناك ارتباطًا قويًا بين هشاشة العظام ونقص فيتامين D لدوره الأساسي في زيادة امتصاص الكالسيوم، وعلاقته بهرمون الغدد جارات الدرقية، حيث يؤدي نقصه إلى ارتفاع هذا الهرمون في الجسم ما يؤدي إلى نقص الكلس، ومن ثم يعمل على هشاشة العظام، كما أن نقصه الشديد عند الأطفال قد يؤدي إلى الكساح؛ نتيجة لضعف في العضلات، كما يؤدي إلى ألم في العظام، وتشوهات في المفاصل، أما نقصه عند الكبار فله تأثيره الكبير على العظم؛ إذ يؤدي إلى ألم في العظام وضعف، تشنجات، وألم في العضلات إرهاق وتغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب والقلق والفصام والاضطراب العاطفي الموسمي.

الشمس مصدر قوي

وأشار الدكتور "حسين" إلى أن وظيفة فيتامين D الأساسية هي الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، والطريقة الأكثر طبيعية ومباشرة للحصول عليه بشكل طبيعي هي من خلال التعرض للشمس، من 10-15 دقيقة في الفترة ما بين 10 صباحًا- 3 ظهرًا، ولأن الأشخاص يميلون إلى عدم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس لإنتاج كميات كافية، لذلك يوصي معظم الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول على فيتامين الشمس.



يذوب في الدهون

ولفت الدكتور "حسين" إلى أن فيتامين D من الفيتامينات الذوابة في الدهون وليس في الماء، لذلك يفضل تناوله كبقية هذه الفيتامينات مثل: فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، أثناء وجبة الإفطار الغنية بدهون صحية مفيدة للجسم، مثل: الأفوكادو، والسلمون والمكسرات، ومنتجات الألبان، وصفار البيض والبذور، حيث يساعد الجسم على امتصاصه بشكل أفضل بمجرى الدم وتخزينه للاستخدام في المستقبل، وعادة ما يعطى فيتامين D كحبوب فموية أو قطرات كجرعة يومية أو أسبوعية، لكن قد يلجأ الطبيب إلى الحقن العضلية في بعض الحالات الطبية التي قد تقلل أو تمنع امتصاص فيتامين D من الطعام، مثل الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أو بعد عمليات تحويل المسار والاضطرابات الهضمية مثل صعوبة البلع، أو ضعف امتصاص الأمعاء وأمراض الكبد، أو الكلى وتناول بعض الأدوية، ولكن لابد من استشارة الطبيب قبل تناول حقن فيتامين D؛ لأنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية مثل الصداع والضعف والإرهاق والنعاس وجفاف الفم.

أعراض غير صحية

وأشار الدكتور "حسين" إلى دراسة أمريكية كشفت عن أن هناك أعراضًا سريرية عند الاستمرار في تناول فيتامين D لعدة أشهر و بجرعات كبيرة، مثل القيء المتكرر، وآلام البطن، والقرحة الهضمية، و التبول والعطش والجفاف، وقد تشمل مظاهر نفسية عصبية مثل صعوبة التركيز والارتباك واللامبالاة، والنعاس، والاكتئاب، وفي الحالات القصوى، الذهول والغيبوبة، لذا ينصح بالتشخيص وأخذ العلاج والجرعات المحددة من الطبيب.استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين