أخبار عاجلة

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

التحالف العربي يعلق على وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون باليمن

Print

© AP Photo / Hani Mohammed

وقال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصريح مع وكالة الأنباء "واس"، "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون".

وأكد المصدر أن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".

وأضاف أن "الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب"، مؤكداً أن "احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".

وكان برلمانيون يمنيون أرسلوا طلبا إلى حكومة البلاد بخصوص منشأة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب الفاصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، ويطلب مقدمو الطلبات بشكل محدد توضيحا، ما إذا كانت المنشأة تنتمي حقًا إلى الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "wral".

​وقالت الوكالة إنه بينما لم تعلن أي دولة رسميًا عن نيتها بناء القاعدة، فإن مراقبة تدفقات الشحن أشارت إلى دولة الإمارات. استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، تشير الوكالة إلى أنه تم بناء مدرج بطول 1850 مترًا في الجزيرة حتى الآن، بالإضافة إلى ثلاثة مصفات للطائرات. وتؤكد الوكالة أن السلطات الإماراتية في أبوظبي، وكذلك سفارة الإمارات في واشنطن، تمتنع عن التعليق على هذه المشأة.

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية