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قيادة العمليات المشتركة العراقية: عقدنا اجتماعا لدراسة آلية تأمين الانتخابات

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وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضح اللواء تحسين خفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة أنه تم عقد اجتماع أمني لمناقشة الآليات والخطط التي تستهدف حماية العملية الانتخابية، مؤكدا أن القوات على أهبة الاستعداد للقيام بدورها في عملية التأمين.

© REUTERS / AKO RASHEED

وقال: "تمَّ عقد اجتماع في مقر قيادة عمليات بغداد، وبإشراف رئيس اللجنة الأمنية الفريق عبد الأمير كامل الشمري، وكذلك رئيس المفوضية للانتخابات وبحضور ممثلي المحافظات، لتقسيم الأولويات والواجبات".

وبخصوص ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع أشار خفاجي إلى أنه ناقش "آليه عمل القوات الأمنية، وتأمين الحماية للموظفين الذين يعملون في المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك حماية المراكز الانتخابية، وتأمين وصول الناخب إلى المركز الانتخابي، فضلاً عن تأمين نقل صناديق الاقتراع".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب فنية ولوجستية بحسب العراقية.

ومن وقت لآخر يتجدد الحديث عن تأجيل الانتخابات، إلا أن مسؤولين عراقيين يؤكدون أنه لا تأجيل مطلقا هذه المرة.

وقد سبق ونفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري في موعده المحدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".

وكانت مصادر نيابية عراقية قد تحدثت عن أن بعض القوى والكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات مؤخراً تحت دوافع التزوير وعدم توفر البيئة المناسبة لتحقيق أجواء نزيهة وشفافة"، إلا أن أغلب القوى والأحزاب السياسية متفقة على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المعلن.

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