"القحطاني" و"القرني" يبحثان تفعيل حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" بشرورة

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تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بمفهوم اللحمة الوطنية

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بزيارة لعميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور تركي بن مهدي القرني.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وجرى الاطلاع على حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" ومناقشة تفعيلها في الكلية، وقد أثنى "القرني" على جهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري، وأبدى استعداده التام لتفعيل هذه الحملة على مستوى الطلاب والطالبات في جميع التخصصات.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.