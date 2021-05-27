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طمس بالألوان وإسقاط أرضاً.. شاهد عبث بـ"ساهر" بين عسير وجازان!

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فيما طالب مرتادو الطريق بسرعة ضبط المخربين وإيقاع عقوبات رادعة

طمس بالألوان وإسقاط أرضاً.. شاهد عبث بـ

تشهد الطرق ما بين عسير وجازان، عبثاً متعدد الأشكال في أجهزة الرصد الآلي "ساهر"؛ للحيلولة دون رصد متجاوزي السرعة.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق"، صباح أمس، وعلى امتداد طريق "رجال ألمع - جازان" مروراً بالفطيحة، عبثاً بأحهزة الرصد الآلي، فما بين طمس بالألوان إلى الإيقاع بها أرضاً، في مناظر تنم عن قلة الوعي والعبث بالممتلكات العامة التي كلفت الدولة الشيء الكثير؛ من أجل ضمان التقيد بالسرعة المحددة ما من شأنه حفظ وسلامة الأرواح على الطرقات والتي تؤكد الدراسات نجاح ساهر في ذلك، بعد إرادة الله.

وطالب عدد من مرتادي الطريق، الجهات المختصة بسرعة الوصول إلى المخربين والمعتدين وإيقاع أشد العقوبات عليهم بما يضمن الحد من الظاهرة التي تزداد يوماً بعد يوم.

طمس بالألوان وإسقاط أرضاً.. شاهد عبث بـ

طمس بالألوان وإسقاط أرضاً.. شاهد عبث بـ

طمس بالألوان وإسقاط أرضاً.. شاهد عبث بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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