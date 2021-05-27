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لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح

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لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
الثالثة لهذا العام خلال الفترة "يوليو- سبتمبر 2021"..  موزعة على 12 باخرة

لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن..

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم عن طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (720) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2021).

وصرح محافظ المؤسسة أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر بميناء ينبع التجاري، و(4) بواخر بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية (650) ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حالياً باستقبال كميات القمح المحلي، والذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية..المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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