صندوق التنمية الزراعية يعلن إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

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تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي

أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام إدارة السيولة العالمية والنقد في البنك يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان.

وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك؛ دعمًا لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.

ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية؛ مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.

يُذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويُعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.