أخبار عاجلة

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح

Print
لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن.. "الحبوب"  تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
الثالثة لهذا العام خلال الفترة "يوليو- سبتمبر 2021"..  موزعة على 12 باخرة

لتغطية الطلب والحفاظ على الخزن..

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم عن طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (720) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2021).

وصرح محافظ المؤسسة أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر بميناء ينبع التجاري، و(4) بواخر بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية (650) ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حالياً باستقبال كميات القمح المحلي، والذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية..المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع"

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق

خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور

خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور