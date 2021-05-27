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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة إثيوبيا

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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة إثيوبيا برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة إثيوبيا
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة إثيوبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق زودي،.


وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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