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شاهد.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو للتصويت على أفضل صورة لجمال

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4 من مشاركات المواطنين لاختيار إحداها كغلاف لحسابات السفارة بمنصات التواصل

شاهد.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو للتصويت على أفضل صورة لجمال السعودية

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض الصور الأربع التي تم اختيارها من مشاركات السعوديين للتصويت عليها واختيار إحداها كصورة لغلاف حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على تويتر مرفقا 4 صور: شكراً لكم ولإبداعاتكم، لقد حان وقت التصويت، الرجاء التصويت لأفضل صورة تُظهر #جمال_ لتكون صورة غلاف لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهد العالم #جمال_السعودية.

وكانت السفارة قد نشرت تغريدة لها في الثالث من يناير ببداية العام 2021، قالت فيها: لقد بدأ عام 2021، وفي العام الجديد نحن في حاجة لمساعدتكم للعثور على صورة غلاف جديدة لحساباتنا على مواقع التواصل. شاركونا صوركم الإبداعية الملتقطة للسعودية على الهاشتاق #جمال_السعودية. سنقوم باختيار أفضل أربع صور، وسندعوكم للتصويت. نريد أن يشاهد العالم جمال البلد الذي نعيش فيه.

شاهد.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو للتصويت على أفضل صورة لجمال السعودية

شاهد.. السفارة الأمريكية بالرياض تدعو للتصويت على أفضل صورة لجمال السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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