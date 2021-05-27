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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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