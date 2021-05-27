زواج "القمر البرتقالي العملاق" والخسوف.. هنا إبهار في سماء الكوكب!

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ظاهرة تنشأ مع وجوده عند أقرب نقطة من الأرض.. والعروض لا تزال قادمة

قدّم القمر عرضًا مبهرًا لأجزاء كثيرة من العالم، أمس الأربعاء؛ حيث تزامن أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين مع "القمر الدامي العملاق".

و"القمر العملاق" ظاهرة فلكية تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وجوده عند أقرب نقطة من الأرض، ليبدو في أكبر حجم مرئي.

وبحسب "البيان الإلكتروني"، يتألق القمر البرتقالي المتوهج وهو معلق فوق سماء المحيط الهادئ وكذلك النصف الغربي من أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا، وعدة مناطق أخرى من العالم.

واللون البرتقالي المحمر للقمر "الدموي" العملاق هو نتيجة لشروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر المخسوف.

ولا يزال المزيد من العروض القمرية قادمًا؛ ففي 19 نوفمبر سيكون هناك خسوف شبه كامل؛ حيث سيخفت القمر ولكن لن يتحول إلى اللون الأحمر، وسيكون الخسوف الكلي التالي للقمر في مايو 2022، وفق "روسيا اليوم".

وكان آخر خسوف من هذا النوع في يناير 2019.