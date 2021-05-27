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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:35 مساءً
انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة
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الأحد 13 يونيو 2021 01:35 مساءً
6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ 23 مجالاً لـ21 يوماً
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الأحد 13 يونيو 2021 01:19 مساءً
عرض ضوئي مع ألعاب نارية في سماء سيفاستوبول بمناسبة عيد روسيا الوطني
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الأحد 13 يونيو 2021 01:13 مساءً
الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم
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الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
"الاستثمارات العامة" يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة لتعزيز كفاءة سير العمل
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الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة
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الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
2907 قطع ذهبية ومنقولات تاريخية بشقة الزمالك.. نشرة الظهيرة
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الأحد 13 يونيو 2021 01:00 مساءً
كأس أوروبا: برنامج مباريات الأحد
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الأحد 13 يونيو 2021 12:52 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
"الأسد للدول الغربية: "قيمة آرائكم عن الانتخابات السورية صفر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 27 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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