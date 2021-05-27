الأمطار هنا.. "طقس الخميس" بتوقيع "الحصيني": حار نهارًا معتدل ليلًا!

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قال: الحرارة العظمى من 38 إلى 44°C.. والصغرى من 20 لـ29°C

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون طقس اليوم الخميس وخلال الـ24 ساعة القادمة في المملكة والخليج، حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، وتكون درجة الحرارة العظمى من 38 لـ44°C، والصغرى من 20 لـ29°C عدا المرتفعات معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية وغرب الوسطى والمرتفعات، مع رياح".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة: (حائل، القصيم، الرياض).