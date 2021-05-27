أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة -
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي -
"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة بكوريا الجنوبية

Print
مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة بكوريا الجنوبية تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 257275 حالة من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 138.311 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1.943 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

أتبرع لزوجته بفص الكبد.. حكاية أجدع زوج في مصر يرويها على سرير المستشفى بعد إجراء العملية الصعبة

أتبرع لزوجته بفص الكبد.. حكاية أجدع زوج في مصر يرويها على سرير المستشفى بعد إجراء العملية الصعبة

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الفتاة الخارقة.. أول سيدة مصرية تعمل في الحراسات الخاصة وتدريب كمال الاجسام

الفتاة الخارقة.. أول سيدة مصرية تعمل في الحراسات الخاصة وتدريب كمال الاجسام