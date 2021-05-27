حرس الحدود: تصادمٌ بحري بين قاربين مقابل شاطئ الفناتير ينتج عنه وفاة مقيمة

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"القريني": ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام، تلقى بلاغًا من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بحري بين قاربين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير، نتج عنه وفاة مقيمة، وعدد من الإصابات الطفيفة، نُقِلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة؛ داعيًا ملاك الوسائط البحرية إلى التأكد من جاهزيتها للإبحار وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، والاتصال بهاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.