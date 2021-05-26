أمير الرياض يحضر المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين بين "التعاون" و"الفيصلي" غدًا

★ ★ ★ ★ ★

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي ستجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم غد الخميس 15 شوال 1442هـ، الموافق 27 مايو 2021م.

وأناب - أيده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير والعرفان -باسم كل الرياضيين- لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على رعايته الكريمة لهذه المباراة، التي تُعَدُّ تتويجًا لموسم رياضي حافل وناجح، حظي فيه القطاع الرياضي بالدعم والاهتمام الكامل، وحُقِّقت من خلاله نجاحات مميزة، كما حظي بمتابعة كبيرة على المستويَيْن المحلي والخارجي.

وقال في تصريح صحفي: "تُعدُّ هذه المناسبة تكريمًا وتشريفًا لكل الرياضيين في وطننا الغالي؛ إذ إن ما شهدته الرياضة عمومًا، ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص، من تقدُّم وتطوُّر لم يكن ليأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم السخي والاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لهذا القطاع".

ورحَّب وزير الرياضة بحضور أمير منطقة الرياض، وتشريفه هذه المناسبة الرياضية الكبرى، وتتويجه الفريقَيْن في نهاية اللقاء، مقدمًا التهنئة لفريقَيْ التعاون والفيصلي على وصولهما لهذه المباراة، ومتمنيًا في الوقت ذاته أن يقدم الفريقان مباراة مميزة، تعكس تطوُّر كرة القدم السعودية.

وفي ختام حديثه أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن جميع الخطوات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية قد تم اتخاذها من قِبل القائمين على التنظيم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا للبروتوكول المعتمد. مشددًا على أن ضمان سلامة الجميع يُعدُّ أولوية كبرى في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا الراهنة، وسائلاً الله العزيز القدير أن يحفظ لهذا الوطن حكومته الرشيدة، وأن يديم عليه أمنه واستقراره وازدهاره.