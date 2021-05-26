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كأس الملك "أغلى الكؤوس".. التعاون للتتويج الثاني والفيصلي لتحقيق "الحلم"

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كأس الملك "أغلى الكؤوس".. التعاون للتتويج الثاني والفيصلي لتحقيق "الحلم" كأس الملك "أغلى الكؤوس".. التعاون للتتويج الثاني والفيصلي لتحقيق "الحلم"
وسط حضور جماهيري منتظر.. وعبر تطبيق "توكلنا"

كأس الملك

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، غداً الخميس، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والذي يجمع فريقي التعاون والفيصلي.

التعاون يخوض اللقاء بحثاً عن اللقب الثاني بعد أن توج باللقب لأول مرة في تاريخه 2019، فيما يبحث الفيصلي عن تحقيق حلمه وخطف اللقب الأول في تاريخه للبطولة الأغلى.

ويعد نهائي كأس الملك بالنسبة للتعاون هو الثالث بعد أن خسر أمام النصر 1990 وحقق اللقب 2019، بينما يعد بلوغ الفيصلي للمرة الثانية، بعد الخسارة أمام الاتحاد 2018.

ولظروف جائحة كورونا، كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر حصر المسابقة على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( 16 فريقاً ).

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان سابق على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للجماهير الراغبة في الحضور "محصن , محصن جرعة أولى , محصن متعافي"، وذلك عبر تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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