مدرب التعاون لن ندخر جهدًا لإعادة الكأس إلى القصيم.. عسيري: طموحنا تحقيق البطولة

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قال نيستور إل مايسترو مدرب التعاون حضرت من نحو شهرين، وأعتقد أننا وصلنا مرحلة ممتازة من الانسجام، ولن ندخر جهدًا من أجل إعادة الكأس إلى القصيم.

جاء حديث المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين ضد فريق الفيصلي.

وتابع سعيد جدًا بالوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ندخل المباراة من أجل الفوز وتحقيق إنجاز جديد للتعاون، ولن ندخر جهدًا من أجل العودة بالكأس إلى القصيم.

وأضاف علينا العمل من أجل الحفاظ على أسلوب التعاون، لعبنا مباريات كبرى الفترة الماضية وعملنا بعدها على تحليل أدائنا من أجل تصحيح الأخطاء وتقليل خطورة المنافس.

وأردف حضرت من شهرين وخلال هذا الوقت عرفت الفريق، واللاعبون عرفوا أسلوبي وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة جيدة من الانسجام، حيث نعمل على تحليل الخصم ومكامن القوة والضعف، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ثقتنا بهم كبيرة وقادرون على تحقيق اللقب.

من جانب آخر قال اللاعب أحمد عسيري الحمد لله وصولنا لنهائي أغلى البطولات شرف كبير لنا، طموحنا تحقيق البطولة الغالية التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.

وتابع حققت البطولة مرتين وأسعى لتحقيقها مرة ثالثة في مسيرتي مع التعاون بمساعدة زملائي، وأنا جاهز بدعم ومساندة زملائي بالفريق، حيث نسعى لإسعاد جماهيرنا بهذه الكأس بإذن الله.

وأضاف النهائيات تحتاج إلى عامل الخبرة بكل تأكيد، الفيصلي استحق الوصول لهذا النهائي، والتعاون عائلة واحدة هناك ولله الحمد تكاتف بين الجميع.