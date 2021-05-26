أخبار عاجلة

السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس -
شقيق سمير غانم وشقيقتها يزوران مقبرة الفنان الراحل -
السباح سيد الباروكى يعبر #قناة_السويس فى البروفة الأخيرة قبل عبوره #المانش -
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا -
"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط -
كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات -
مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا -
كورونا.. المكسيك تسجّل 3672 إصابة جديدة و227 ضحية إضافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب الفيصلي : التعاون من أفضل فرق الموسم.. وفريقنا جاهز لتحقيق اللقب الحلم

Print
مدرب الفيصلي : التعاون من أفضل فرق الموسم.. وفريقنا جاهز لتحقيق اللقب الحلم مدرب الفيصلي : التعاون من أفضل فرق الموسم.. وفريقنا جاهز لتحقيق اللقب الحلم
قبل نهائي كأس الملك بساعات

مدرب الفيصلي : التعاون من أفضل فرق الموسم.. وفريقنا جاهز لتحقيق اللقب الحلم

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي البرازيلي "شاموسكا " إن فريقه سيسعى إلى تعطيل مفاتيح اللعب لدى نظيره التعاون، وذلك حينما يلتقي الطرفان، غداً الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار مدرب الفيصلي إلى أهمية الحد من خطورة لاعب التعاون " أميسي" قائلاً خلال المؤتمر الصحافي اليوم : "أميسي من أهم لاعبي التعاون، وعملنا خلال الأيام الماضية على إيجاد طريقة لإيقافه، وتاوامبا مهاجم رائع يعتمد عليه المنافس في كل هجماته".
وأوضح المدرب عن تأثير الغيابات على فريقه: "درسنا التعاون جيداً، ولدينا شبان نمنحهم الدعم والثقة، ونتمنى أن يقدموا مستوى كبيراً".
وعد البرازيلي بلوغ النهائيات "حلماً"، وأبدى تفاؤله بتحقيق الفوز، واصفاً التعاون بأحد أفضل الفرق في الموسم الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط