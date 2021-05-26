ميليشيا الحشد الشعبي تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال أحد قيادييها

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سيطرت على بوابات الدخول والخروج منها.. وطوقت مقار حكومية

نشرت ميليشيا الحشد الشعبي، اليوم (الأربعاء) عناصرها حول المنطقة الخضراء الحكومية في العاصمة بغداد وسيطرت على بوابات الدخول والخروج منها، في أعقاب اعتقال المخابرات العراقية القيادي في المليشيا قاسم مصلح، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي.

وأوضح المراسل أن "ميليشيا الحشد تنتشر بشكل كبير داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وهناك معلومات عن تطويقها مقار حكومية داخل المنطقة".

وبين أن "الميليشيا تضغط على الحكومة لإطلاق سراح قاسم مصلح، الذي طالبت بتسليمه قبل ساعتين تقريباً".

وأضاف مراسل "آر تي" أن "ميليشيا الحشد الشعبي عززت وجودها وسط بغداد، وهناك أنباء عن استدعاء قوات أخرى من محافظات جنوبية".