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ميليشيا الحشد الشعبي تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال أحد قيادييها

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ميليشيا الحشد الشعبي تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال أحد قيادييها ميليشيا الحشد الشعبي تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال أحد قيادييها
سيطرت على بوابات الدخول والخروج منها.. وطوقت مقار حكومية

ميليشيا الحشد الشعبي تحاصر المنطقة الخضراء في بغداد عقب اعتقال أحد قيادييها

نشرت ميليشيا الحشد الشعبي، اليوم (الأربعاء) عناصرها حول المنطقة الخضراء الحكومية في العاصمة بغداد وسيطرت على بوابات الدخول والخروج منها، في أعقاب اعتقال المخابرات العراقية القيادي في المليشيا قاسم مصلح، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي.

وأوضح المراسل أن "ميليشيا الحشد تنتشر بشكل كبير داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وهناك معلومات عن تطويقها مقار حكومية داخل المنطقة".

وبين أن "الميليشيا تضغط على لإطلاق سراح قاسم مصلح، الذي طالبت بتسليمه قبل ساعتين تقريباً".

وأضاف مراسل "آر تي" أن "ميليشيا الحشد الشعبي عززت وجودها وسط بغداد، وهناك أنباء عن استدعاء قوات أخرى من محافظات جنوبية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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