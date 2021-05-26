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هنية يتلقى اتصالا من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

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هنية يتلقى اتصالا من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن هنية يتلقى اتصالا من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

جى بي سي نيوز  :- تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد الحميد الذنيبات، حيث قدم له التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة.

وأكد الذنيبات في مكالمته أن قضية القدس تحظى بإجماع الأمة وشعوبها التي خرجت لتعبر عن غضبها وتساند هذا الصمود الأسطوري.

من جانبه عبر هنية عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الفياضة والمواقف المساندة للشعب الفلسطيني، وأشاد بالمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، مشيرًا إلى الترابط التاريخي بين البلدين ، وفق موقع فلسطين اون لاين .

وقال: لقد شكلت المسيرات والحشود الجماهيرية في الأردن خير إسناد لشعبنا إلى جانب الموقف الرسمي وإرسال المستشفى الميداني للقطاع، مشددًا على أن هذا النصر هو نصر للأمة والقدس قضية الأمة العربية والإسلامية، وأكد أن شعبنا ومقاومته سيواصلون الدفاع عن القدس ومقدساتنا وأرضنا.

 

جي بي سي نيوز

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