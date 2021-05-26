بعد اختبار عامين كاملين.. إنستجرام تطرح تقنيتها المنتظرة لكل المستخدمين

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح تقنيتها المنتظرة لكافة المستخدمين، بعد اختبارها لنحو عامين كاملين.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إنستجرام قررت رسميًّا طرح تقنية إخفاء الإعجابات لكافة مستخدميها، بعد اختبارها لنحو عامين تقريبًا.

وجعلت إنستجرام تلك التقنية اختيارية للمستخدمين؛ حيث يمكن تفعيلها إو إلغاء تفعيلها من الإعدادات الخاصة بكل حساب.

وحددت إنستجرام عددًا من الخيارات للمستخدمين، مثل إخفاء عدد الإعجابات الخاصة بمنشوراتك أو إخفاء الإعجابات الخاصة بمنشورات المستخدمين الآخرين.

وعلى الرغم من تفعيل خاصية إخفاء عدد الإعجابات، يمكنك الاطلاع على إحصائيات منشوراتك كاملة، عند النقر عليها من داخل إعدادات الحساب.