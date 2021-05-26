بالاسماء : الملك ينعم بوسام مئوية الدولة الأولى على كوكبة من أبناء الأردن وبناته

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال رعايته اليوم الثلاثاء فعالية عيد استقلال المملكة الخامس والسبعين، بوسام مئوية الدولة الأولى على كوكبة من أبناء الأردن وبناته، ممن شاركوا في بناء الوطن ومؤسساته بمختلف القطاعات، وساهموا في رفعته وتقدمه على مدى المئة عام الماضية.

وشهد قصر رغدان العامر، إقامة الفعالية، حيث وصل جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، محاطا بالموكب الأحمر، وفي الأثناء أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، فيما حيته ثلة من حرس الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.

وأقيمت الفعالية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ويتزامن عيد الاستقلال الخامس والسبعين مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وهو ما جسدته الفعالية من خلال عروض مرئية تناولت مراحل مهمة في تأسيس الدولة وقصة نضال الأردنيين وعزيمتهم في نيل الاستقلال وترسيخ دولة المؤسسات.

وسلطت العروض المرئية الضوء على مسيرة التأسيس والبناء والتعزيز، منذ عهد أصحاب الجلالة المغفور لهم، بإذن الله، الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، والملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم، وصولا إلى عهد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

وتناولت العروض مفاصل مهمة في تاريخ الدولة، والدور العروبي للأردن والهاشميين، وعلاقتهما الوثيقة مع القدس ومقدساتها، فضلا عن المكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها في المحافل الدولية. وشمل التكريم الملكي شخصيات كان لها دور ريادي عبر مئة عام من عمر الدولة، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والقضائية والأكاديمية والصحية والثقافية والفنية والإعلامية، وممن كان لهم إسهامات في تأسيس العمل التطوعي وخدمة المجتمع، إضافة إلى شخصيات مقدسية.

وتسلم، خلال الفعالية، مكرمون وذوو وممثلو مكرمين من جلالة الملك وسام مئوية الدولة الأولى.

وبدأ التكريم الملكي بمناسبة مئوية تأسيس الدولة خلال الشهور الأولى من العام الحالي، حيث أنعم جلالة الملك بميدالية مئوية الدولة الأولى على شهداء معركة الكرامة ومصابيها، ومن ثم أنعم جلالته في صرح الشهيد على جميع شهداء الوطن بوسام المئوية الدولة الأولى، وسيتواصل التكريم الملكي في مناسبات وطنية مقبلة، ليشمل عددا من أبناء الأردن وبناته تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم وتضحياتهم.

وفيما يلي أسماء المكرمين، الذين أنعم جلالة الملك عليهم بوسام مئوية الدولة الأولى، اليوم الثلاثاء:

1.

عودة حرب أبو تايه

شخصية عشائرية، ساهم في تحرير العقبة عام 1917 خلال الثورة العربية الكبرى

2.

محمد عودة أبو تايه

عضو مجلس الأعيان الأول

3.

أحمد ماضي

من شخصيات العقبة الذين كتبوا وثيقة المبايعة للشريف الحسين وساندوا الأمير عبدالله

4.

ميرزا باشا أبزاخ

أول قائد لسلاح الفرسان، عمل مرافقا للأمير عبدالله الذي كلفه بعضوية لجنة إعمار الجامع الحسيني

5.

وصفي ميرزا

عضو المجلس النيابي الأول

6.

عوني قاسم عبد الهادي

أول رئيس ديوان أميري

7.

سعيد خير

رئيس بلدية عمان عند قدوم الملك المؤسس إليها

8.

معالي محمد علي العجلوني

من مؤسسي ومدربي الجيش العربي، وزير ودبلوماسي

9.

دولة السيد رشيد طليع

أول رئيس وزراء للدولة الأردنية عام 1921

10.

معالي علي خلقي الشرايري

أول وزير أردني في أول حكومة للدولة في عهد الإمارة

11.

أديب حسن وهبة

أول مدير معارف، وساهم بتأسيس مناهج شرق الأردن

12.

ماجد سلطان العدوان

عمل رئيسا لبلدية عمان عام 1934 وكان عضوا في المجلس النيابي لعدة دورات

13.

حسين الطراونة

رئيس المؤتمر الوطني الأول في عهد الإمارة عام 1928

14.

دولة السيد حسن خالد أبو الهدى

رئيس المجلس التشريعي الأول ورئيس وزراء في عهد الإمارة

15.

محمد الأنسي

عضو المجلس التشريعي الأول

16.

نجيب الشريدة

عضو المجلس التشريعي الأول

17.

عبدالله الكليب الشريدة

عضو مجلس الأعيان الأول

18.

عقلة المحمد النصير

عضو المجلس التشريعي الأول

19.

نجيب أبو الشعر

عضو المجلس التشريعي الأول

20.

دولة السيد سعيد المفتي

عضو المجلس التشريعي الأول، ورئيس وزراء أسبق

21.

علاء الدين طوقان

عضو المجلس التشريعي الأول

22.

شمس الدين سامي

عضو المجلس التشريعي الأول

23.

سعيد الصليبي

عضو المجلس التشريعي الأول

24.

بخيت الإبراهيم الدبابنة

عضو المجلس التشريعي الأول

25.

سليم البخيت الدبابنة

عضو مجلس الأعيان الأول

26.

عطا الله السحيمات

عضو المجلس التشريعي الأول

27.

صالح العوران

عضو المجلس التشريعي الأول

28.

حمد بن جازي

عضو المجلس التشريعي الأول

29.

مثقال سطام فندي الفايز

عضو المجلس التشريعي الأول

30.

رفيفان المجالي

عضو المجلس التشريعي الأول

31.

عوده القسوس

عضو المجلس التشريعي الأول

32.

دولة السيد توفيق أبو الهدى الفاروقي

رئيس مجلس الأعيان الأول، خدم رئيسا للوزراء مع ثلاثة من الملوك الهاشميين

33.

عاكف مثقال سطام الفايز

عضو مجلس الأعيان الأول

34.

محمد منور شتيوي الحديد

عضو المجلس النيابي الأول

35.

أمين أبو الشعر

عضو المجلس النيابي الأول

36.

إسماعيل البلبيسي

عضو المجلس النيابي الاول

37.

عبد الرحمن سليمان ارشيدات

عضو مجلس الأعيان الأول، عضو مجلس الوصاية على العرش

38.

نوفان السعود

عضو مجلس الأعيان الأول

39.

حديثة علي الخريشا

عضو مجلس الأعيان الأول

40.

شوكت حميد

عضو مجلس الأعيان الأول

41.

صبري توفيق الطباع

عضو مجلس الأعيان الأول

42.

واصف بشارات

عضو مجلس الأعيان الأول

43.

إميلي بشارات

أول امرأة تعمل في المحاماة، وتنتسب لنقابة المحامين

44.

هاشم خير

رئيس المجلس النيابي الأول

45.

فرح أبو جابر

عضو المجلس النيابي الأول

46.

عبدالحليم النمر الحمود

عضو المجلس النيابي الأول

47.

صالح عيسى المعشر

عضو المجلس النيابي الأول

48.

علمي النابلسي

عضو المجلس النيابي الأول

49.

عبدالقادر التل

عضو المجلس النيابي الأول

50.

معالي السيد شفيق ارشيدات

عضو المجلس النيابي الأول

51.

فهمي العلي أبو عناب

عضو المجلس النيابي الأول

52.

محمد العيطان

عضو المجلس النيابي الأول

53.

خليل العمارين

عضو المجلس النيابي الأول

54.

محمود كريشان

عضو المجلس النيابي الأول

55.

معارك المجالي

عضو المجلس النيابي الأول

56.

معالي السيد سليمان طوقان

عضو مجلس الوصاية على العرش، وزير دفاع استشهد وهو على رأس عمله عام 1958

57.

دولة السيد إبراهيم هاشم

عضو مجلس الوصاية على العرش، ورئيس وزراء لعدة مرات، وعضو لجنة صياغة القانون الأساسي والدستور

58.

دولة السيد سمير الرفاعي

رئيس للوزراء في عهد الملك المؤسس والملك الحسين

59.

دولة السيد زيد الرفاعي

رئيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ،رئيس وزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس الأعيان

60.

دولة الدكتور فوزي الملقي

هو أول رئيس وزراء في عهد المغفور له الملك الحسين

61.

دولة السيد هزاع بركات المجالي

رئيس وزراء استشهد وهو على رأس عمله

62.

دولة السيد سليمان النابلسي

أول رئيس حكومة برلمانية

63.

دولة السيد وصفي التل

رئيس وزراء استشهد وهو على رأس عمله

64.

مصطفى وهبي التل

من أشهر الشعراء الأردنيين الملقب بعرار، ساهم في نهضة الحركة الثقافية في الأردن، وخدم في عدة مواقع في الدولة

65.

دولة السيد أحمد اللوزي

رئيس اللجنة الملكية لتعديل الدستور 2011، ورئيس وزراء، ورئيس مجلس الأعيان

66.

دولة السيد مضر بدران

لدوره البارز في تأسيس جامعة مؤتة والجامعة الهاشمية كما ترأس أول مجلس أمناء للجامعة الهاشمية، ورئيس وزراء

67.

دولة السيد أحمد عبيدات

رئيس لجنة صياغة الميثاق الوطني، أول رئيس لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس وزراء

68.

الأمير زيد بن شاكر

القائد العام للقوات المسلحة لمدة 12 عاما، رئيس وزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي

69.

دولة السيد طاهر المصري

رئيس لجنة الحوار الوطني الأردني، عضو ومقرر اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني، ورئيس وزراء، ورئيس مجلس الأعيان

70.

دولة الدكتور عبدالسلام المجالي

لدوره البارز في تأسيس الخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية، كما كان رئيس وزراء

71.

دولة الدكتور فايز الطراونة

خلال توليه رئاسة الوزراء، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية

72.

دولة السيد عبدالرؤوف الروابدة

أول رئيس وزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الأعيان، وعمل أمينا لعمان

73.

سماحة المفتي الحاج أمين طاهر الحسيني

مفتي القدس، وقع بيعة أهل فلسطين للشريف الحسين بن علي، وعمل تحت إشراف الملك المؤسس في الإعمار الهاشمي الأول

74.

فضيلة الشيخ سعد الدين جلال الدين العلمي

رئيس الهيئة الإسلامية العليا التي أصرت أن تتبع إدارة الأقصى للأردن فقط

75.

معالي السيد أنور الخطيب التميمي

رئيس بلدية القدس، ونائب برلمان عن القدس، وشغل ثلاث وزارات أردنية

76.

سماحة الشيخ عبدالحميد عبدالحليم السائح

أول رئيس للهيئة الإسلامية العليا بعد حرب 1967، وعمل لمأسسة العلاقة الأردنية مع المقدسات الإسلامية في القدس

77.

غبطة البطريرك بندكتوس الأول

بطريرك الروم الأرثوذوكس، أسس عمل البطريركية ومحاكمها لتحكم بالقانون الأردني للطوائف والكنائس عام 1958 الذي ما زال ساريا

78.

فضيلة الشيخ عبدالعظيم حسين سلهب

لدوره في الحفاظ على محاكم القدس الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة الأردنية، ولتمسكه بالوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية في القدس من خلال عمله كرئيس مجلس أوقاف القدس منذ عام 1998

79.

فضيلة الشيخ محمد عزام عبدالحفيظ الخطيب التميمي

مدير عام أوقاف القدس، أسهم في تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي، وخاض مداولات قانونية حفظت أوقاف القدس من الضياع، واسترجع الكثير من العقارات السائبة

80.

معالي محمد علي الجعبري

ترأس مؤتمر أريحا وقاد الدعوة إلى ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن، ومبايعة الملك المؤسس عام 1950

81.

معالي عزالدين الخطيب التميمي

لدوره في رعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية وتمثيل موقف الاعتدال والتقارب بين المذاهب الإسلامية، ودوره في رسالة عمان

82.

معالي عبدالله غوشة

قاضي قضاة ورئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى، و كان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور

83.

معالي عبدالباقي جمو

شخصية سياسية ودينية شغل عدة مناصب في الدولة

84.

معالي عبداللطيف عربيات

شارك في صياغة الميثاق الوطني، وأول رئيس مجلس نواب يتم ترشيحه من خلال كتلته النيابية، وعضو في مجلس الأعيان

85.

ناصر الدين الأسد

مؤسس الجامعة الأردنية وأول رئيس لها

86.

روكس بن زائد العزيزي

من رواد الثقافة والتعليم والكتابة في الأردن

87.

الدكتور عبد الكريم الغرايبة

مؤرخ أردني وعضو مجلس أعيان وأول من حصل على شهادة الدكتوراة في الأردن

88.

سليمان الموسى

من أوائل المؤرخين الذين عاصروا بدايات تأسيس الدولة الأردنية، ووثق في كتاباته للأردن

89.

الدكتور محمد عدنان البخيت

مؤرخ أردني له دور بارز في تأسيس مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية، وترأس اللجنة الدولية التابعة لليونسكو

90.

معالي الدكتورة رويدا المعايطة

أول سيدة تتولى رئاسة جامعة وأول رئيسة للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

91.

معالي السيد حيدر محمود

شاعر أردني مخضرم شغل عدة مناصب، ترجمت بعض أعماله الشعرية إلى عدة لغات

92.

معالي السيد جريس حنا سماوي

شاعر وكاتب عمل وزيرا للثقافة ومديرا لمهرجان جرش

93.

محمود الكايد

من مؤسسي العمل الصحفي في الأردن، وشغل منصب وزير الثقافة، ونقيب الصحفيين، ورئيس تحرير الرأي

94.

المشير حابس المجالي

قائد معارك اللطرون وباب الواد1948

95.

اللواء راضي عناب

أول رئيس أركان للجيش العربي بعد تعريب قيادة الجيش

96.

العميد بهجت طبارة

أول مدير للأمن العام

97.

معالي السيد محمد رسول الكيلاني

أول مدير مخابرات

98.

معالي عبد الرحمن خليفة الفواعير

أول أمين للعاصمة عمان

99.

محمد كمال إسماعيل

مؤسس وأول مدير عام للتلفزيون الأردني

100.

القاضي تغريد حكمت

أول سيدة تشغل منصب قاضي

101.

الدكتور داوود حنانيا

أجرى أول عملية قلب مفتوح وأول عملية زراعة كلى وأول عملية زراعة قلب في الأردن

102.

معالي السيدة انعام المفتي

أول سيدة تشغل منصب وزير، تولت حقيبة التنمية الاجتماعية

103.

خليل فارس نصر

أول من أدخل المطبعة إلى الأردن ومؤسس جريدة الأردن

104.

الدكتورة فلك الجمعاني

أول سيدة في الأردن تصل الى رتبة لواء طبيب في الجيش العربي. وأول سيدة تفوز بمقعد في مجلس النواب خارج الكوتا النسائية

105.

زينب أبو غنيمة

أول امرأة أردنية التحقت بدار للمعلمات وأصبحت أول معلمة ثانوية

106.

معالي خليل السالم

أول محافظ للبنك المركزي

107.

لوريس حلاس

أول سيدة تحصل على لقب سفير

108.

أديبة جريس مسلّم

أول ممرضة أردنية

109.

فكتوريا كرادشة

أول سيدة تشغل منصب رئيس نقابة مهنية

110.

معالي السيد عدنان أبو عودة

سياسي ومفكر أردني، تولى مناصب مهمة في مراحل مفصلية في تاريخ الأردن، وكان رئيسا للديوان الملكي الهاشمي ومستشارا سياسيا لجلالة الملك الحسين، وأمينا عاما للاتحاد الوطني عام 1972، وتولى منصب المندوب الدائم للأردن في الأمم المتحدة

111.

معالي السيد عقل بلتاجي

تقديرا لدوره الريادي في تعزيز موقع الأردن على خارطة السياحة العالمية

112.

معالي السيد إبراهيم عزالدين

أول رئيس للمجلس الأعلى للإعلام، عمل سكرتيرا صحفيا لجلالة الملك الحسين ووزيرا للإعلام

113.

مهند صلاح العزة

أول شخص من ذوي الإعاقة يشغل عضوية مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الأعيان، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

114.

الدكتورة نرمين جميل توتنجي

أول طبيبة أردنية

115.

الدكتور زيد الكيلاني

مؤسس الجمعية الأردنية للخصوبة والوراثة وأول رئيس لها

116.

الدكتور عدنان العبدللات

مكتشف مرض متلازمة العبداللات، وله سبق علمي في علاج مرض الزهايمر

117.

الدكتور محمود السرحان

مدير مركز الحسين للسرطان، ومن أبرز أخصائيي أمراض دم وأورام أطفال، وزراعة نخاع العظم للأطفال في الأردن

118.

نبيلة ارشيدات

أول صيدلانية

119.

أمين شقير

مؤسس أول شركة أدوية في الأردن

120.

معالي السيد سميح دروزة

مؤسس شركة أدوية الحكمة، إحدى أكبر شركات الأدوية في الأردن

121.

محمدعلي بدير

أول من أدخل الكهرباء إلى عمان

122.

عبدالحميد شومان

مؤسس البنك العربي ومن رواد الاقتصاد الأردني

123.

أمين كامل قعوار

مكتشف الفوسفات في الأردن

124.

حيدر مراد

أطلق العديد من المشاريع الاقتصادية التي شكلت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأردني

125.

إيليا نقل

رجل أعمال أسس مجموعة من ثلاثين شركة يتوزّع نشاطها في ثماني بلدان

126.

صبيح المصري

أسس عدة مؤسسات تجارية وسياحية كبرى شكلت جزءا أساسيا من الاقتصاد الأردني

127.

زياد المناصير

أسس مجموعة المناصير عام 1999 ، التي تضم نحو 20 شركة توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

128.

أيمن مزاهرة

لدوره البارز في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

129.

جعفر طوقان

معماري أردني صمم العديد من المباني الشهيرة في الأردن والدول العربية

130.

أسامة محمد علي

الشريك الرئيسي في شركة بترا للصناعات الهندسية، توفر أكثر من 1400 فرصة عمل للأردنيين، وتصدر منتجاتها إلى ما يزيد عن 50 دولة

131.

مها البرغوثي

أول سيدة من ذوي الإعاقة تتسلم منصب أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية وهي حاصلة على عدة ميداليات بارالمبية

132.

فريزات شقم

رائدة في الأعمال الخيرية وأطلق عليها لقب "أم الجيش" تقديراً لخدماتها الخيرية ودعمها لجمعية رعاية أسرة الجندي

133.

هيفاء البشير

من أبرز رائدات العمل التطوعي منذ أكثر من 70عاما. أسست جمعية الأسرّة البيضاء ودار الضيافة للمسنين ومنتدى الروّاد الكبار، ومن مؤسِّسات الاتحاد النسائي الأردني

134.

صيتة الحنيطي الحديد

من رائدات العمل الخيري، شاركت في تأسيس نادي إحياء التراث الشعبي الأردني، وجمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية، وجمعية نهضة المرأة الاردنية

135.

توفيق النمري

من أوائل المطربين الأردنيين، قدم مئات الأعمال الفنية التي تغنت بالوطن

136.

نوال عبد الرحيم أحمد عجاوي (سلوى العاص)

من أعمدة الأغنية الأردنية المعاصرة وروادها، تغنت بالوطن ومنجزاته

137.

محمد عواد العبادي

من أبرز الممثلين الأردنيين، وهو منتج ومخرج، وساهم في نشر الدراما الأردنية

138.

عبير عيسى

فنانة أردنية شاركت في العديد من المسلسلات الاجتماعية والبدوية

139.

مهنا سعيد الدرة

أول من قدّم الفن التكعيبي والفن التجريدي، وعمل رئيساً لرابطة الفنون الجميلة

140.

نبيل صوالحة

من أبرز الممثلين الأردنيين الكوميديين، وساهم في نشر المسرح السياسي الساخر والناقد.

فيديو :