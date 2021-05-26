كورونا.. الأردن تسجل 842 إصابة جديدة و280 حالة في لبنان

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خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 733198 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 712929 حالة شفاء بعد تسجيل 418 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9407 حالات.

لبنان

سجلت لبنان 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 539271 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 513884، بينما بلغت حالات الوفاة 7697 عقب تسجيل 7 حالات وفاة.