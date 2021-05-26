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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباريات تصفيات 2022

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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 "رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباريات تصفيات 2022
الرياض تحتضن تصفيات المجموعة الرابعة

‬أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرفي رينارد" عن قائمة الأخضر للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري إلى 15 من شهر يونيو القادم؛ استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تستأنف منافساتها بنظام التجمع، في مدينة الرياض. ويأتي ذلك بسبب القيود التي فُرِضت في الفترة الماضية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وسيخوض "الأخضر" المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية ثلاثة مباريات الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من شهر يونيو القادم، فيما ستكون المباراة الثانية في الحادي عشر من الشهر نفسه أمام منتخب سنغافورة، و سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في الخامس عشر من الشهر نفسه.

الجدير بالذكر بأن السعودي يتصدر مجموعته الرابعة بإحدى عشر نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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