أخبار عاجلة

المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين -
بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج -
"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي -
الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا" -
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

Print
نظمتها الجمعية للعلوم تحت رعاية وزير التعليم

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

كرّم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم 17 فائزاً فائزة بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى، والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية بالجامعة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور "العمر" أن جامعةُ الملكِ سعودِ تقدم شراكةً فعالةً مع وزارة التعليم، وبخاصةٍ في المجالاتِ التي تحفز الميدان التربويَ والتعليميَ للنهوضِ بالعملية التعليمية على الصورةِ التي تأملُها رؤية المملكة 2030، والتي أولتْ عنايةً كبيرةً بالموردِ البشري الذي يسهمُ في تحقيقِ التنمية المستدامة، وبخاصةٍ أن الدولةَ -رعاها الله-خصصتْ الميزانياتِ الضخمةَ للتعليمِ، وأولت عنايتَها الفائقةَ لمراكزِ البحثِ العلمي في جميعِ مجالاتِهِ؛ مواكبةً للتقدمِ العلمي والحضاري المتسارعِ الذي يشهدُهُ العالمُ.

وأضاف "العمر": إن الجامعةُ تؤكد اهتمامها بالمعلمينَ وبتطويرِهم وتحفيزِهم، وبخاصةٍ معلمي الرياضيات ِومعلماتِها، الذين يعدونَ ثمرةً من ثمارِ الجامعةِ ومخرجاتِها. وبذلكَ فهي فخورةٌ اليومَ بأن تكرمَ أولئكَ المعلمينَ الذينَ يستحقون الدعم والاحتفاءَ، فعلى أيديِهم تتخرج الأجيال، وتنهضُ البلاد، وتتقدمُ الأممُ.

وقال "العمر": إنَّ الجائزةُ تُعَدُّ علامةً مضيئةً في سماء التعليم، وبخاصةٍ في هذه المرحلةِ الحرجةِ، والتي ألقتْ فيها جائحةُ كورونا بظلالِها على كل المناشطِ والفعالياتِ التعليميةِ، غير أن إدارة الجائزةِ عقدتِ العزمَ على تدشينِ الجائزة وتفعيلها رغمَ هذه الظروفِ الصعبةِ، والتحدياتِ التي واجهتها، وكلُّ ذلكَ مشاركةً منها ومن الجمعيةِ والجامعةِ مع وزارةِ التعليمِ في تكريمِ معلّمي الرياضياتِ ومعلماتِها، ودعمًا لهم في هذه الظروفِ لتقديمِ نماذج تعليمية جيدةٍ في التعليمِ الإلكتروني.

من جهته، أكد المشرف على الجائزة د. بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين

المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"