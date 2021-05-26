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الاتجاه إلى الأردن مع انخفاض الإصابات

أعلنت مملكة البحرين غلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءًا من غد الخميس 27 مايو في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا، كما سيتم إغلاق مراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة، ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.

كما أعلنت مصر أيضًا تمديد إغلاق مراكز التسوق والمحلات ودور السينما وجميع المنشآت الترفيهية في جميع المحافظات.

وتسببت هذه القرارات في إلغاءات للعديد من الحجوزات التي تمت من السياح السعوديين إلى البلدين.

ووفقًا للعديد من وكالات السفر بالرياض وجدة والدمام فإن هناك العديد من متطلبات إلغاءات للحجوزات للقاهرة وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي بمصر، وبالنسبة للبحرين شهدت أول ساعة بعد إصدار قرار الغلق طلب إلغاءات عديدة للحجوزات الفندقية بالعاصمة المنامة.

وتوقع مسؤولو وكالات السفر إلغاء أغلب الحجوزات لشهر يونيو ويوليو 2021 في البحرين ومصر، واستبدالها بالمالديف والأردن والمغرب وقطر، وخاصة بعد انخفاض عدد الإصابات وزيادة نسبة المطعمين في هذه الدول.