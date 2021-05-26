أخبار عاجلة

الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية -
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية -
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا -
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإحصاء": إجمالي صادرات في مارس 74 ملياراً والواردات 49 ملياراً

Print
كشفت عن زيادة قيمة #صادرات_ غير النفطية 42.9% على أساس سنوي

كشف تقرير أصدرته اليوم #الهيئة_العامة_للإحصاء، أن إجمالي الصادرات الخارجية لشهر مارس 2021م، بلغ 74.70 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات 49 مليار ريال، وحجم التجارة 124 ملياراً.

ووفق التقرير، ارتفعت قيمة #صادرات_السعودية_النفطية في مارس 75% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة #واردات_السعودية في مارس 14% على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن زيادة قيمة #صادرات_السعودية غير النفطية في مارس 42.9% على أساس سنوي.

ووفق التقرير، أهم السلع المصدّرة كانت المنتجات المعدنية، ثم اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيميائية.

أما قائمة السلع المستوردة، فتصدّرتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثم العربات والطائرات والبواخر.

تصدّرت الصين قائمة أهم الدول الشريكة للصادرات، تلتها اليابان، ثم الهند وكوريا الجنوبية والإمارات، أما الدول الشريكة للواردات فكانت الصين أيضا في المقدمة، تلتها الإمارات ثم أميركا والهند واليابان تباعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟