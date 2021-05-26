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كوريا الجنوبية دون "كمامات" بداية من يوليو.. لمَن تلقى جرعة واحدة من اللقاح

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كوريا الجنوبية دون "كمامات" بداية من يوليو.. لمَن تلقى جرعة واحدة من اللقاح كوريا الجنوبية دون "كمامات" بداية من يوليو.. لمَن تلقى جرعة واحدة من اللقاح
تهدف إلى تطعيم 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 52 مليوناً بحلول سبتمبر

كوريا الجنوبية دون

قالت كوريا الجنوبية، اليوم، إن الكمامات لن تكون مطلوبة في الأماكن الخارجية اعتباراً من يوليو لمَن تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19.

وهذه الخطوة هي محاولة لتشجيع السكان الأكبر سناً على التطعيم، فيما تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 70 في المئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 52 مليوناً بحلول سبتمبر، من 7.7 في المئة فقط الآن.

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع للاستجابة لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بالتجمُّع بأعداد أكبر بدءاً من يونيو.

وقال وفق رويترز، إنه سيتم تعديل جميع إجراءات الحجر الصحي في أكتوبر بمجرد أن يتلقى أكثر من 70 في المئة من السكان جرعتهم الأولى.

وذكر وزير الصحة كوون ديوك تشول؛ أن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 60 و74 سجّلوا أنفسهم للحصول على التطعيم.

وستبدأ كوريا الجنوبية بتطعيم مَن تراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً اعتباراً من يوم الخميس في أكثر من 12 ألف عيادة.

وسجّلت كوريا الجنوبية 707 حالات إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 137682، إضافة إلى 1940 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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