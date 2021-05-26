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الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة

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الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة
قالت: اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد "كل متحورات الفيروس"

الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة

أعلنت منظمة الصحّة العالمية، اليوم الأربعاء، في تقرير أن السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة.

كما تلقت المنظمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأن المتحور "بي617.1" رُصِد في 7 مناطق أخرى؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضدّ "كل متحورات ، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19، في وقت تخفّف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أُجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملاً في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

النتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج بعد استمرار الإصابة بالفيروس، وفق "سكاي نيوز".

وقال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة التلغراف: "أظهرت دراستنا أن 97.38 بالمئة من الذين تمّ تطعيمهم محميون من العدوى، وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06 بالمئة فقط".

أما السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، حيث تُجرى دراسة أخرى، فقال إن البيانات حتى الآن "واعدة إلى حد ما".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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