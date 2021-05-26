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"خالد بن سلمان" يستعرض مع نائب وزير الدفاع التشيكي العلاقات في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها

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"خالد بن سلمان" يستعرض مع نائب وزير الدفاع التشيكي العلاقات في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها "خالد بن سلمان" يستعرض مع نائب وزير الدفاع التشيكي العلاقات في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها
استعرَضَا العلاقات الثنائية بين البلدين

الْتقى نائب وزير الدفاع في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي الدفاعي في جمهورية التشيك توماس كوبيتني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين؛ خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب التشيكي سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا، وعدد من الوفد المرافق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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