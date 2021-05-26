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جي بي سي نيوز :- قتل أربعة مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، والتي تخضع لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري”.

وذكر “الدفاع المدني السوري”، اليوم الاثنين أن الضحايا هم رجل وزوجته وطفلتهما، كما أصيب شاب وهو بحالة حرجة.

وقال الفريق الإنساني: “ذلك بسبب انفجار دراجة نارية وسط مدينة جرابلس شرقي حلب. فرقنا أسعفت المصاب ونقلت الجثث إلى مشفى المدينة، وأزالت آثار الانفجار”.

ويأتي انفجار الدراجة المفخخة ضمن حالة فلتان أمني عامة، تعيشها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، الخاضعة لسيطرة الفصائل المذكورة.

وتسيطر الفصائل على مناطق واسعة تمتد من منطقة عفرين في أقصى الغرب حتى جرابلس والباب في أقصى الشرق.

وكانت مناطق ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين، بالإضافة إلى منطقة “نبع السلام” في شرق سورية، قد شهدت انفجارات متتالية، في الأشهر الماضية، تضاربت هوية الأطراف التي تقف ورائها.

وكالات