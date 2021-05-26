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العراقية توجّه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص

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الحكومة العراقية توجّه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص العراقية توجّه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص
أدت استخدام العنف إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 11 آخرين

الحكومة العراقية توجّه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص

وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل خلفية عنف رافق التظاهرات وسط بغداد، حسب وكالة "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم.

وأفاد متظاهرون عراقيون، مساء الثلاثاء، بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 11 آخرين إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكد متظاهر، أن متظاهرين اثنين قتلا إثر إصابتهما برصاص حي استخدمته القوات الأمنية لتفريق التظاهرات بساحة التحرير.

وأضاف آخر، أن 11 متظاهرًا أصيبوا بجروح متفاوتة إثر الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرًا إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات بجانب الرصافة منها مستشفى جراحة الجملة العصبية، والكمدي والشيخ زايد.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب منذ وقت متأخر من ليلة أمس، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى الثورة الشعبية في تجددها، الثلاثاء 25 مايو، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين بعد تفاقم عمليات الاغتيال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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