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"الصحة العالمية": كورونا المتحور بالهند انتقل للعديد من الدول منها 4 بلدان عربية

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"الصحة العالمية": كورونا المتحور بالهند انتقل للعديد من الدول منها 4 بلدان عربية "الصحة العالمية": كورونا المتحور بالهند انتقل للعديد من الدول منها 4 بلدان عربية
"طلعت" قالت إن "سينوفاك" الذي يُصنَّع في أعلى فاعلية من لقاحات أخرى

أعلنت مها طلعت، المستشارة بمنظمة الصحة العالمية، أن " المتحور في الهند حدث في العديد من الدول، منها 4 دول عربية"، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، قالت "طلعت" في تصريحات لفضائية "صدى البلد" إن "اللقاح الصيني (سينوفاك) الذي سيتم تصنيعه في مصر أعلى في الفاعلية من لقاحات أخرى موجودة، وحصل على إجازات وتقديرات جيدة في العديد من الأبحاث، وخطوة تصنيعه في مصر جيدة".

وأضافت بأن "العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة كورونا بعدما كشف الفيروس أزمة في الأنظمة الصحية، وعندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لخطر قادم".

وتابعت بأن "التحور الهندي موجود، وحدث في العديد من الدول، منها 4 دول عربية، وما أدى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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