الكشف عن تملك قيادات إخوانية استثمارات وأموالاً في إيران

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فشلوا في الحصول على إقامات بلندن فانتقلوا إلى أمريكا اللاتينية

كشفت مصادر لقناتي " العربية " و" الحدث " أن قيادات من الإخوان قررت نقل مقرات إقامتهم في دول بأميركا اللاتينية وماليزيا وتايلند، مشيرة إلى أنهم فشلوا في الحصول على إقامات داخل لندن.



وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن تركيا أبلغت عدداً من قيادات الإخوان بقرارات جديدة خلال الأسابيع الماضية من بينها الإفصاح عن أسباب خروج كميات كبيرة من الأموال التابعة للإخوان من أنقرة في وقت قليل ووضعوا قيوداً جديدة على استقبال الأموال.

وكشفت المصادر عن مفاجآت، مشيرة إلى أن قيادات من الإخوان لديهم استثمارات وأموال في إيران ضمن عدة دول مختلفة من بينها تركيا ولندن، وبعضهم قام بتصفية استثمارات لهم في دول أوروبية وقاموا بنقلها إلى دول جديدة، كما قدموا إفادات أمنية جديدة للاستخبارات التركية بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية أو تواصل سياسي مع أي جهة خارجية أو عناصر من الإخوان بالخارج في مقابل بقائهم.



وعمدت بعض قيادات من الإخوان لتخصيص أموال كبيرة في مقابل شراء جنسيات أجنبية من أي دولة.