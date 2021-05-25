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الرئيس اللبناني برسالة للبرلمان: الحريري عاجز عن تأليف

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الرئيس اللبناني برسالة للبرلمان: الحريري عاجز عن تأليف الحكومة الرئيس اللبناني برسالة للبرلمان: الحريري عاجز عن تأليف

جي بي سي نيوز :- أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى البرلمان اليوم الجمعة وستتم مناقشتها غدا السبت.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان اليوم الجمعة التي تم خلالها تلاوة الرسالة.

وكُلف الحريري بتشكيل في أكتوبر بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اختصر جلسة البرلمان بتلاوة رسالة عون وأجّل مناقشتها إلى يوم غد السبت.

المصدر: رويترز + RT

جي بي سي نيوز

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