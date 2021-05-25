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قنابل إسرائيلية على حدود لبنان.. وإصابة مزارعين باختناقات

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قنابل إسرائيلية على حدود لبنان.. وإصابة مزارعين باختناقات قنابل إسرائيلية على حدود لبنان.. وإصابة مزارعين باختناقات

جي بي سي نبوز :- شهدت منطقة المطلة في سهل مرجعيون على حدود جنوب لبنان توترا أمنيا، الخميس، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على إطلاق القنابل الدخانية، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأصيب مزارعون لبنانيون بحالات اختناق، وقعت بعد إلقاء القوات الإسرائيلية 12 قنبلة دخانية حارقة.

وتحركت عناصر من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" إلى الموقع، حيث كثفت الدوريات الأمنية في المنطقة.

يذكر أن الجانب الإسرائيلي نظم دورية عسكرية في المنطقة، وقام بأعمال صيانة للشريط الشائك المحاذي للحدود.

والأربعاء، أصدر الجيش اللبناني بيانا بشأن الصواريخ التي تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، والتي سقط أحدها في حيفا، بالإضافة إلى القصف المدفعي الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيانه، إن مدفعية إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حامول قرب صديقين، لافتا إلى أن 17 قذيفة سقطت على المنطقة، دون أن يسفر القصف عن وقوع أضرار أو إصابات.

كما أشار الجيش إلى أن وحدة منه عثرت "في المكان عينه" على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدا للإطلاق، موضحا أن "الوحدات المختصة تعمل على تفكيكه".

جي بي سي نيوز

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