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جي بي سي نيوز :- نقاش ساخن وجدال من العيار الثقيل وقع الاثنين في اجتماع لجنة الطاقة مع وزيرة الطاقة هالة زواتي بسبب انقطاع كهرباء يوم الجمعة .

نواب اتهموا الحكومة بالتناقض في التصريحات وبعدم مباشرة الاجابة عن اسئلتهم التي طرحوها عن السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء عن الاردن يوم الجمعة لعدة ساعات ، في حين أن الرواية الحكومية تقول بان الانقطاع استمر ساعة ونصف الساعة فقط .

ووصل الامر لمطالبة زواتي بالاستقالة أسوة بوزير الصحة إبان فاجعة مستشفى السلط ، غير أن الوزيرة اعتبرت أن ما وقع ليس خطأ بشريا ولكنها عوامل فنية خارجة عن المألوف وإلى حين معرفة السبب الحقيقي فإنها ستتحمل مسؤولياتها امام مجلس الوزراء .

وكشفت بأنها ستتعاقد مع شركة بموافقة مجلس الوزراء من اجل تبيان حقيقة ما جرى واسبابه ، ما يعني بأن الحكومة ، وحتى الآن لا تعرف سبب انقطاع الكهرباء على وجه التحديد .

واتهم نواب الحكومة بأنها تعمدت قطع التيار يوم الجمعة ، الأمر الذي نفته الحكومة واعتبرت ذلك اتهاما خطيرا وبدون ادلة .

وكانت لجنة الطاقة النيابية اجتمعت الاثنين برئاسة النائب زيد العتوم لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي ، وحضر الاجتماع نواب من داخل اللجنة ومن خارجها ، ومن الحكومة بالاضافة الى زواتي المحامي محمود الخرابشة وزير الشؤون القانونية بالاضافة الى أمجد الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية .

المدينة نيوز سجلت وقائع اجتماع اللجنة واليكموها بالفيديو :





المصدر : المدينة نيوز + بتول دانو تيكا