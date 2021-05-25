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: شاهد اجتماع لجنة الطاقة مع زواتي بخصوص انقطاع الكهرباء في الاردن

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بالفيديو : شاهد اجتماع لجنة الطاقة مع زواتي بخصوص انقطاع الكهرباء في الاردن : شاهد اجتماع لجنة الطاقة مع زواتي بخصوص انقطاع الكهرباء في الاردن

جي بي سي نيوز :- نقاش ساخن وجدال من العيار الثقيل وقع الاثنين في اجتماع لجنة الطاقة مع وزيرة الطاقة هالة زواتي بسبب انقطاع كهرباء يوم الجمعة .

 نواب اتهموا بالتناقض في التصريحات وبعدم مباشرة الاجابة عن اسئلتهم التي طرحوها عن السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء عن الاردن يوم الجمعة لعدة ساعات ، في حين أن الرواية الحكومية تقول بان الانقطاع استمر ساعة ونصف الساعة فقط  .

 ووصل الامر لمطالبة زواتي بالاستقالة أسوة بوزير الصحة إبان فاجعة مستشفى السلط ،  غير أن الوزيرة اعتبرت أن ما وقع  ليس  خطأ بشريا  ولكنها عوامل فنية خارجة عن المألوف  وإلى حين معرفة السبب الحقيقي فإنها ستتحمل مسؤولياتها امام مجلس الوزراء .

 وكشفت بأنها ستتعاقد مع شركة بموافقة مجلس الوزراء  من اجل تبيان حقيقة ما جرى واسبابه   ، ما يعني بأن الحكومة ، وحتى الآن لا تعرف سبب انقطاع الكهرباء على وجه التحديد .

واتهم نواب الحكومة بأنها تعمدت قطع التيار يوم الجمعة ، الأمر الذي نفته الحكومة واعتبرت ذلك اتهاما خطيرا وبدون ادلة .

وكانت لجنة الطاقة النيابية اجتمعت الاثنين برئاسة النائب زيد العتوم لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي ، وحضر الاجتماع نواب من داخل اللجنة ومن خارجها ، ومن الحكومة بالاضافة الى زواتي المحامي محمود الخرابشة وزير الشؤون القانونية بالاضافة الى أمجد الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية .

 المدينة نيوز سجلت وقائع اجتماع اللجنة واليكموها :


 المصدر : المدينة نيوز + بتول دانو تيكا 

 

جي بي سي نيوز

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