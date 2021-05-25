تسجيل 16 وفاة و 890 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (890) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (731,436) حالة.

• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9384) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.23%)، مقارنة مع (3.81%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (21,048) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,139,945) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (855) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (711,614) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,438) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (87) حالة، فيما غادرت (84) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (591) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 392 في محافظة العاصمة عمّان.

- 128 في محافظة إربد، منها 6 في الرمثا.

- 115 في محافظة الزرقاء.

- 61 في محافظة البلقاء.

- 41 في محافظة الكرك.

- 39 في محافظة العقبة.

- 39 في محافظة المفرق.

- 25 في محافظة معان، منها 12 في البترا.

- 17 في محافظة عجلون.

- 15 في محافظة جرش.

- 9 في محافظة الطفيلة.

- 9 في محافظة مأدبا.