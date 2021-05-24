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الملك يوجه بتجهيز مركز في غزة لإجراء فحوص كورونا وإعطاء اللقاحات

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الملك يوجه بتجهيز مركز في غزة لإجراء فحوص كورونا وإعطاء اللقاحات الملك يوجه بتجهيز مركز في غزة لإجراء فحوص كورونا وإعطاء اللقاحات

جى بي سي نيوز :- أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، توجيهات سامية للحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة.

وشملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، توقف العمل بالمختبر المركزي الوحيد الخاص بفحوص الكشف عن في قطاع غزة بشكل كامل بعد تدميره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت التوجيهات الملكية مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت التوجيهات الاستمرار بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات الأردن، وإرسال عدد من اختصاصيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع.

جي بي سي نيوز

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