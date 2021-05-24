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"ريف" توقِّع مذكرة تفاهم وشراكة مجتمعية برعاية "إمارة الرياض"

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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مجتمعية بين جمعية تنمية المجتمعات الريفية "ريف"، واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس إمارة منطقة الرياض، ولجنة شؤون الأسرة كذلك بمجلس المنطقة؛ لتفعيل برامج تنموية للمجتمعات المحلية بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.

وتضمنت الاتفاقية تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار، وتصميم المبادرات والمشاريع التنموية الاجتماعية، أو المشاركة بها، وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بما ينعكس إيجابًا على كل ما يتعلق بالأسر المحتاجة، وخصوصًا تلك التي تمس حياة المرأة والطفل وكبار السن والمعاقين.

كما وصى الأمير فيصل بن بندر مسؤولي الجهات بالتكامل في الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة بينهم، وتفعيل الدور المهم للمؤسسات الاجتماعية ومسؤولياتها، وتقديم خدمات تنموية باحترافية عالية ومنظومة مستدامة.

حضر التوقيع كل من: رئيس مجلس الإدارة لجمعية ريف فهد بن سليمان البكري، وممثلة اللجنة النسائية الدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، ونائب رئيس لجنة شؤون الأسرة محمد بن عبدالله الحربي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عوض بن علي الصريحي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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