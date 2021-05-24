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صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

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تحرير 13 مخالفة وتوعية 300 شخص بأهمية وجوهرية التدابير الوقائية

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

واصلت الجهات الحكومية بمحافظة صامطة جولاتها الميدانية على السوق الأسبوعي في المحافظة، وذلك بتوجيه من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة؛ لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ، وتوعية المتسوقين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وحثهم على تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والحرص على التعقيم، إضافة إلى حثهم وتعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المستجد كوفيد-19.

واستهدفت الجولات توعية أكثر من 300 شخص، وتم تحرير 13 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الجولات الميدانية بتوجيهات ‏أمير منطقة جازان، وبمتابعة نائبه، لمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف، وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات للحد من التجمعات حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الجميع لتطبيق كل ما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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