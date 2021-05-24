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"قانوني": تصوير مشهور لفتاة تعمل بإحدى المقاهي والسخرية منها "جريمتا تنمر وتشهير"!

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قال إن من حق "المتضررة" رفع دعوى قانونية وقضائية عليه

وصف المستشار القانوني إبراهيم المشعل صناعة المحتوى لدى بعض المؤثرين فيها، ببعض من الجهل بدافع الحصول على أكبر عددٍ من الإعجاب والمشاهدات، مشيرًا إلى حاجتهم إلى المزيد من التثقيف قانونيًا وأخلاقيًا حول نوع المحتوى الذي ينشرونه.

وأوضح لقناة "" تعليقًا على قيام مشهور بتصوير فتاة تعمل في إحدى المقاهي والتنمر عليها، أن ذلك التصرف يعد انتهاكًا لخصوصية الآخرين وجريمة معلوماتية وتنمرًا، وليس ترفيهًا، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليها، ومن حق الفتاة المتضررة رفع دعوى قانونية وقضائية على المشهور لارتكابه جريمتين؛ تنمر، وجريمة معلوماتية بتصوير القناة في مكان عام بشكل غير نظامي، ودون استئذان من الفتاة!

وكان مغردون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة التقطها أحد المشاهير لفتاة تعمل بإحدى المقاهي دون علمها وتنمر عليها بتعليق ساخر بحسب الصورة المتداولة حيث كتب: "شكله يوم خلص رمضان شغلوهم أوفر تايم"! وذلك في انتهاك لخصوصية الآخرين وجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال!

صحيفة سبق اﻹلكترونية