أخبار عاجلة

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها

Print
"بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها "بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها
"ساكي" رفضت الإشارة إلى توقعات واشنطن وأهدافها

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين) أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفضت الإشارة إلى توقعات الإدارة وأهدافها خلال المحادثات.

وقالت "ساكي": "لن نتوقع نتائج قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، لكننا سنستمر في مسار الجهود الدبلوماسية ونؤمن بأنها الخطوة الصحيحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقد خضنا هذه الرحلة من الدبلوماسية من قبل وستستغرق وقتاً، وستكون هناك لحظات صعبة وتحديات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "إن البديل هو ألا نستأنف المحادثات الدبلوماسية وألا يكون لدينا هذا القدر من الشفافية، وعدم الوصول إلى قدرات إيران النووية كما حدث خلال العامين الماضيين".

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حيث أرسل 42 سيناتوراً جمهورياً رسالة يحثون فيها "بايدن" على وقف المحادثات الدبلوماسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟

حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض

حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض

هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة