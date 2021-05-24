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وزير الرياضة يصل القاهرة .. ويحضر جانبًا من منافسات بطولة كأس العرب

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وزير الرياضة يصل القاهرة .. ويحضر جانبًا من منافسات بطولة كأس العرب

وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وكان في استقبال "الفيصل" لدى وصوله في مطار القاهرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية أسامة بن أحمد نقلي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهندس هاني أبو ريدة.
وتأتي هذه الزيارة لمناقشة عددٍ من البرامج المشتركة في الجانب الرياضي، إضافة إلى دراسة إقامة وتنفيذ عددٍ من المبادرات الرياضية المتنوعة، التي تخدم جميع الرياضيين في البلدين الشقيقين، كما سيحضر وزير الرياضة جانبًا من منافسات بطولة كأس العرب للصالات، المقامة حاليًا في القاهرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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