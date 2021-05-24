في ختام الدور الأول لكأس العرب .. المغرب تواجه السعودية وجزر القمر أمام الإمارات

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تأهل مصر والبحرين لدور نصف النهائي

يختتم غدًا دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، بمباراتين تجمع الأولى بين المغرب والسعودية، والثانية بين جزر القمر والإمارات.

وتنطلق مباراة المغرب مع السعودية في تمام الثالثة مساءً، بينما يُقام لقاء جزر القمر مع الإمارات في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، يليه منتخبا السعودية والإمارات بـ3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب جزر القمر من دون رصيد.

وكانت منافسات المجموعة الأولى أسفرت عن تأهل منتخبي مصر والبحرين في المركزين الأول والثاني تواليًا، إلى الدور نصف النهائي.